Un violento scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle ha provocato due feriti e mobilitato immediatamente le forze di emergenza. Alle 12:17, il servizio 118 della ASL TSE è intervenuto con elicottero, ambulanze e forze dell’ordine per gestire la gravità dell’incidente. La rapidità delle operazioni ha garantito un pronto soccorso ai due uomini coinvolti. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma intanto si lavora per ripristinare la viabilità .

È stato attivato alle ore 12:17 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Arezzo-Battifolle. Due automobili si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di due uomini di 58 e 67 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso Pegaso 2, l’auto infermieristica di Arezzo, la Croce Rossa e la Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Arezzo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. I due feriti sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale

