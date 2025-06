Scontri Salernitana-Sampdoria quattro arresti | indagini su 200 posizioni

Gli scontri tra tifosi durante il match Salernitana-Sampdoria hanno scosso l'intera città, portando all'arresto di quattro persone e all'apertura di un'indagine su 200 posizioni. Questi episodi di violenza evidenziano la necessità di una forte risposta delle autorità per garantire sicurezza e rispetto nel mondo dello sport. Le indagini proseguono per fare luce su tutti i protagonisti di questa triste vicenda, affinché simili eventi non si ripetano.

Quattro tifosi sono stati arrestati per gli scontri avvenuti nella serata di domenica, durante il match di ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria allo stadio Arechi. Si tratta di un 27enne, un 41enne, un 42enne e un 47enne,. Allo stato, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

