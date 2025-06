Scomparso nel nulla da sei giorni dall’ostello in cui alloggiava

Da sei giorni, Mauro Mantega è scomparso nel nulla dall’ostello di Parma dove alloggiava, lasciando amici e familiari preoccupati e nel mistero. L’ultimo contatto risale a giovedì 19 giugno, ma da allora nessuna traccia di lui. Gli amici, ignari del nome esatto dell’ostello, hanno avviato ricerche e lanciato un appello: ogni informazione potrebbe essere fondamentale per ritrovarlo e rassicurare i suoi cari.

Si chiama Mauro Mantega e da giorni non si hanno più notizie di lui. È scomparso da giovedì 19 giugno. L’ultima volta che è stato sentito era nell’ostello a Parma nel quale alloggiava ma del quale gli amici, che hanno lanciato l'allarme, non sanno il nome. Hanno provato a rintracciarlo in tutti i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

