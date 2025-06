Scomparso nel nulla Aveva assistito alla morte di Michael 4 anni | ora l’annuncio

La piccola comunità di Castrezzato si trova ora davanti a un enigma angosciante: la tragica perdita del dolce Michael e la misteriosa scomparsa di Matteo Formenti, il bagnino coinvolto in questa terribile vicenda. La sua sparizione, avvenuta quattro anni fa dopo aver assistito alla morte del bambino, ha lasciato un’ombra di suspense e dolore che ancora aleggia tra le vie di questo tranquillo paese. Gli occhi sono puntati su di lui, e il mistero si infittisce.

La tranquilla cittadina di Castrezzato, nel Bresciano, è stata scossa da un tragico avvenimento che ha toccato il cuore di tutti: la morte del piccolo Michael, un bambino di soli quattro anni, nel parco acquatico “Tintarella di Luna”. Ma come se non bastasse il dolore per la perdita, un altro elemento ha aggiunto un alone di mistero alla vicenda. Un bagnino, Matteo Formenti, di 37 anni, è scomparso nel nulla. Gli occhi erano puntati su di lui, presente il giorno dell’incidente, ma ora la sua assenza solleva interrogativi inquietanti. Da lunedì scorso, nessuno ha più avuto sue notizie. Il suo cellulare è spento, e ogni tentativo di rintracciarlo è stato inutile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

