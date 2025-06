Scomparso nel nulla Aveva assistito alla morte del piccolo Michael | ora l’annuncio shock

Un giallo che si infittisce, scuotendo la comunità e lasciando tutti con il fiato sospeso. Tre giorni dopo la tragica scomparsa del piccolo Michael, un nuovo elemento inquietante si aggiunge alla vicenda: uno dei bagnini presenti nel giorno della tragedia è misteriosamente sparito nel nulla. Matteo Formenti, 37 anni, residente a Chiari, non dà più notizie di sé da lunedì scorso. Il suo cellulare è spento e ogni tentativo di contatto è...

Tre giorni dopo la tragica morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato, nel Bresciano, un nuovo elemento inquietante ha aggiunto mistero al caso: uno dei bagnini in servizio il giorno dell’incidente è scomparso nel nulla. Matteo Formenti, 37 anni, residente a Chiari, non dà più notizie di sé da lunedì scorso. Il suo cellulare è spento e ogni tentativo di contatto è risultato vano. La madre ha presentato denuncia di scomparsa e anche il sindaco ha lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni utili. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, quando il parco era affollato da famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it