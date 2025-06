Scomparso dopo la morte del bimbo di 4 anni in piscina il dramma del bagnino trovato senza vita | l’indagine e la scoperta dei carabinieri a casa sua

Una tragedia sconvolge il cuore del Bresciano: dopo la terribile perdita di Micheal, il bagnino Matteo Formenti scompare nel nulla, lasciando un alone di mistero e dolore. La sua scomparsa, avvenuta poco prima di essere ufficialmente indagato, apre uno scenario complesso che gli inquirenti stanno cercando di chiarire. Un dramma che scuote tutta la comunità , tra dolore, interrogativi e speranza di fare luce su questa enigma dolorosa.

Era scomparso di casa senza dire nulla poco prima che i carabinieri gli notificassero l’iscrizione nel registro degli indagati. Erano passate una manciata di ore da quando il piccolo Micheal di 4 anni era caduto annegando nella piscina del parco acquatico di Castrezzato, nel Bresciano, dove lui stava prestando servizio. Poi, dopo ore di ricerche, il bagnino Matteo Formenti è stato trovato morto in un parco a Cologne, non lontano da un resort. Non è chiaro se tra i due eventi ci sia un collegamento. I carabinieri di Chiari, paese in cui l’uomo era residente e a cui si sono rivolti i suoi genitori nel tentativo di rintracciarlo, stanno compiendo un primo sopralluogo. 🔗 Leggi su Open.online

