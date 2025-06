Scomparso 24 anni fa durante vacanza in Australia polizia offre mezzo milione a chi farà trovare il corpo

Sono passati 24 anni dalla scomparsa di Peter Falconio, turista britannico disperso in Australia durante una vacanza. Considerato vittima di omicidio, il suo caso resta avvolto nel mistero, nonostante la condanna dell'accusato. Ora, la polizia australiana offre mezzo milione di dollari a chi fornirà informazioni utili per ritrovare il corpo e fare luce su questa tragica vicenda. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa incredibile storia.

