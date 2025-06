Scomparsa di Paolo De Filippo cordoglio dal mondo istituzionale e dalle comunità locali

La scomparsa di Paolo De Filippo, stimato presidente del Consiglio comunale di Vitulano, ha profondamente scosso le comunità di Matera, Rubano e Coletta, oltre al mondo istituzionale. Ricordato con affetto e rispetto, la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato. Il dolore collettivo evidenzia quanto il suo esempio continuerà a ispirare chi crede nella solidarietà e nell’impegno civico.

Matera, Rubano e Coletta ricordano con affetto il presidente del Consiglio comunale di Vitulano In seguito alla tragica e improvvisa scomparsa di Paolo De Filippo, presidente del Consiglio comunale di Vitulano, si susseguono i messaggi di cordoglio da parte delle

Lutto cittadino a Vitulano per la scomparsa di Paolo De Filippo - Vitulano si ferma in un doloroso commosso per la perdita improvvisa di Paolo De Filippo, stimato Presidente del Consiglio Comunale.

Vitulano in lutto per la morte del presidente del Consiglio comunale Paolo De Filippo: il cordoglio - Un improvviso lutto ha scosso la comunità di Vitulano: è morto Paolo De Filippo, 51 anni, Presidente del Consiglio comunale e figura centrale della maggioranza amministrativa. Scrive ntr24.tv