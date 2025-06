Scompare l' attrice Lea Massari recitò nel film ' L' avventura' di Michelangelo Antonioni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Lea Massari, attrice romana amata e ricordata per il suo talento e la sua presenza magnetica sul grande schermo. Con una carriera che spazia dagli anni Sessanta agli Ottanta, ha lasciato un'impronta indelebile in pellicole indimenticabili, tra cui "L'avventura" di Michelangelo Antonioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per la storia del cinema italiano e internazionale.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Lea Massari. L'attrice romana, che recitò in numerose pellicole fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso, si è spenta nella sua città natale all'età di 91 anni. Fra i diversi registi con cui ebbe modo di lavorare, anche il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Scompare l'attrice Lea Massari, recitò nel film 'L'avventura' di Michelangelo Antonioni

In questa notizia si parla di: attrice - massari - recitò - scompare

“Con la grande Sophia Loren”: Al Bano al settimo cielo festeggia con l’attrice. Ma la foto poi scompare - Al Bano, in versione festaiolo, celebra il suo 82esimo compleanno in compagnia dell’icona di Hollywood Sophia Loren.