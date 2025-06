Scommesse a rischio infiltrazioni | a Fiumicino il Tar blocca l’autorizzazione a un’agenzia

Le scommesse a rischio infiltrazioni mettono in allarme Fiumicino, dove il Tar del Lazio ha bloccato l’autorizzazione a un’agenzia sospettata di connessioni pericolose. La decisione si basa sulla tutela della sicurezza pubblica, evidenziando come le autorizzazioni siano soggette a controlli preventivi e discrezionali. Un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza e i rischi connessi a questo settore strategico.

Fiumicino, 25 giugno 2025 – Le autorizzazioni per il rilascio delle licenze per l’apertura di un’agenzia di raccolta di giochi e scommesse sono discrezionali e preventive, mirate a tutelare ordine e sicurezza pubblica. E’ quanto ha stabilito il Tar del Lazio, sezione Prima Ter, che ha respinto il ricorso proposto dal titolare di un’agenzia con sede a Fiumicino, a causa dei suoi legami familiari – a detta dei giudici – con un soggetto indagato per riciclaggio, confermando quanto già precedentemente stabilito dalla Questura. L’uomo, infatti, come riporta Agipronews, è stato destinatario di misure cautelari interdittive e risultava essere titolare della licenza per i medesimi locali presso i quali si sarebbero svolte le condotte sottoposte all’attenzione dell’autorità giudiziaria penale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: agenzia - fiumicino - scommesse - rischio

Scommesse a rischio infiltrazioni: a Fiumicino il Tar blocca l’autorizzazione a un’agenzia; Tar Lazio nega licenza a punto scommesse a Fiumicino (RM): 'Alto rischio per sicurezza pubblica'; Giochi, Tar Lazio nega licenza a punto scommesse a Fiumicino (RM): Alto rischio per sicurezza pubblica.

Scommesse a rischio infiltrazioni: a Fiumicino il Tar blocca l’autorizzazione a un’agenzia - Il Tar Lazio conferma lo stop alla licenza per un’agenzia scommesse di Fiumicino: troppi rischi per l’ordine pubblico ... Segnala ilfaroonline.it

Giochi, Tar Lazio nega licenza a punto scommesse a Fiumicino (RM): "Alto rischio per sicurezza pubblica" - Le autorizzazioni per il rilascio delle licenze per l'apertura di un'agenzia di raccolta di giochi e scommesse sono discrezionali e preventive, ... agipronews.it scrive