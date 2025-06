Scioglimento del Comune Santonastaso | Massima disponibilità ai commissari

Sono le parole del segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Caserta, che esprimono piena fiducia e supporto ai commissari nominati dopo lo scioglimento del Comune di Santonastaso, sottolineando come il loro ruolo sia fondamentale per ripristinare la legalità e assicurare un futuro trasparente alla comunità. In questo delicato momento, la collaborazione tra istituzioni e cittadini è essenziale per superare le sfide e ricostruire la fiducia nel territorio.

"In qualità di segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Caserta, non posso che apprezzare e sostenere il lavoro in città dei commissari nominati dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Rappresentano lo Stato che é dovuto intervenire per ripristinare la legalità". Sono le parole del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: scioglimento - commissari - comune - santonastaso

SCIOGLIMENTO CASERTA. Parla Santonastaso (FdI): Imbarazzante comunicato PD di Misiani e Camusso.

Comune, ricorso contro lo scioglimento è il giorno della conta - Oggi è il giorno in cui si conosceranno i nomi degli ex consiglieri comunali di maggioranza che sosterranno il ricorso al Tar del Lazio che sarà presentato dall'ex sindaco ... Lo riporta ilmattino.it

Scioglimento dei Comuni per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi - Diritto.it - L’istituto dello scioglimento dei comuni e degli enti locali è relativamente recente, la sua genesi risale al 1990 in risposta ad una faida di ndrangheta. Riporta diritto.it