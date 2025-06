Schlein ' Meloni non è in grado di dire di no all' amico Trump'

Nel mondo della politica internazionale, le alleanze e le scelte strategiche sono fondamentali per il futuro di ogni nazione. L’Italia, sotto la guida di Meloni, si mantiene fedele all’alleanza atlantica, come la Spagna, che ha scelto di non aumentare il proprio contributo al 5%, preferendo una posizione più equilibrata e sostenibile. Una decisione che riflette la volontà di proteggere gli interessi delle prossime generazioni e di mantenere stabilità nel panorama globale.

"Così come rimane dentro l'Alleanza atlantica anche la Spagna, io ho detto a Giorgia Meloni che nell'interesse dell'Italia e per non mettere un'ipoteca sul futuro delle prossime generazioni, lei avrebbe dovuto tenere la stessa posizione" di Madrid, "che ha confermato l'impegno Nato e ha confermato gli obiettivi di capacitĂ ma ha rivendicato di poterli raggiungere senza un aumento al 5%, ma fermandosi al 2,5% del Pil e ha raggiunto un accordo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando TagadĂ su La7. "Non si capisce perchĂ© Giorgia Meloni non sia mai in grado di dire di no al suo amico Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, 'Meloni non è in grado di dire di no all'amico Trump'

