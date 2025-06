Schlein | Meloni guardi Sanchez ai prepotenti come Trump si dice no

Nel vibrante panorama politico europeo, Emma Schlein lancia un chiaro messaggio: l'Europa deve guardare avanti, rafforzando la propria difesa senza affidarsi a potenze esterne. Con franchezza, invita Meloni e gli alleati a non cedere ai prepotenti come Trump o Sanchez, sottolineando che il vero progresso si costruisce attraverso una difesa comune e integrata. È il momento di agire con decisione, per garantire un futuro più sicuro e sovrano all’Europa.

Schlein ha inoltre messo in evidenza la necessità che l'Unione europea smetta di affidarsi ad altri Paesi per garantire la propria sicurezza. "L'unico modo in uno scenario geopolitico così incerto per garantire la sicurezza europea, è fare un salto in avanti verso una difesa comune e integrata europea", ha spiegato la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein: “Meloni guardi Sanchez, ai prepotenti come Trump si dice no”

In questa notizia si parla di: schlein - meloni - guardi - sanchez

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo.

La crisi in Medio Oriente, la premier Meloni chiama il presidente Mattarella per fare il punto #ANSA Vai su Facebook

Schlein: Meloni guardi Sanchez, ai prepotenti come Trump si dice no.

Schlein attacca Meloni sulle spese militari: "Non sa dire di no a Trump" - La segretaria del Pd critica l'accordo Nato definito "un'ipoteca sul futuro delle prossime generazioni". Da today.it

Meloni risponde con un selfie a Schlein su governo bocciato da referendum. La replica: “Incoerente” - Un selfie in cui sfoggia un eloquente sorriso, le bandiere sullo sfondo, e il commento “ Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo governo... Secondo repubblica.it