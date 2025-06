Schlein | Meloni doveva dire no al suo amico Trump come ha fatto Sanchez

Elly Schlein scuote le acque politiche italiane con una riflessione pungente: perché Giorgia Meloni non ha seguito l’esempio di Sánchez, affermando con fermezza la priorità della NATO e degli obiettivi di capacità, invece di puntare su promesse di incrementi inesistenti? Una questione di leadership e di scelte strategiche che apre un dibattito cruciale sul futuro dell’Italia tra alleanze internazionali e impegni di bilancio.

Intervenuta a Tagadà su La7, Elly Schlein ha detto che Giorgia Meloni «doveva tenere la stessa posizione della Spagna, che ha confermato l’impegno nella Nato e gli obiettivi di capacità», ma «ha rivendicato di poterli raggiungere senza un aumento al 5 per cento » fermandosi al 2,1 per cento del Pil. «Non si capisce perché», ha aggiunto la segretaria del Pd, la presidente del Consiglio «non sia mai in grado di dire di no al suo amico Donald Trump ». Che al termine del vertice Nato, va detto, ha minacciato la Spagna di dazi doppi a causa del suo rifiuto. Schlein ha poi sottolineato che «impegnarsi al 5 per cento di spesa militare sul Pil vuol dire spendere 445 miliardi in più da qui al 2035», una « ipoteca sul futuro delle prossime generazioni » che porterà alla «fine dello Stato sociale in Italia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Schlein: «Meloni doveva dire no al suo amico Trump, come ha fatto Sanchez»

