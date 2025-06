Schlein guida un partito diviso un po’ gruppettaro e un po’ istituzionale

In un panorama politico spesso caratterizzato da tensioni e divisioni, il Partito Democratico si distingue quest'oggi per un approccio più maturo e istituzionale. La recente discussione al Senato ha messo in luce una squadra più orientata al merito e alla costruzione di dialogo, contrastando le logiche del confronto acceso. Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nel modo di fare politica, favorendo un clima più collaborativo e meno polarizzato.

«Se cominciate a essere costruttivi ci mettete in difficoltà», diceva ieri a palazzo Madama un importante senatore della maggioranza a un altrettanto importante collega del Partito democratico. Già, ieri al Senato si è visto un Partito democratico più istituzionale, più attento al merito, meno incline ai toni aggressivi che tanto vanno di moda a Montecitorio: malgrado la famosa telefonata alla premier (gesto apprezzato sia dalla presidente del Consiglio che dai costruttivi del Pd), Elly Schlein alla Camera ha vestito i soliti panni della antagonista di Giorgia Meloni. E lo stesso ha fatto ieri, rimbrottando la premier che – uno dei pochi nei del suo discorso al Senato – se n'era uscita con un improvvido « si vis pacem para bellum »: ma come, non è per la trattativa e la de-escalation? Invece nella bomboniera di palazzo Madama quelli del Pd sono apparsi, dicevamo, più dialoganti, pur nell'ovvia critica, tanto da meritarsi sia Graziano Delrio sia Alessandro Alfieri, guarda caso due personalità estranee alla cultura post-sessantottina del gruppo schleiniano, le citazioni tutt'altro che polemiche di Meloni nella sua replica al dibattito.

