Schlein contro Meloni | Spese militari al 5%? Un favore a Trump non all’Italia

una strategia più equilibrata, che tuteli il nostro Paese senza compromettere le risorse per i settori vitali come sanità, istruzione e welfare. La decisione di aumentare le spese militari al 5% del PIL non solo solleva questioni di priorità, ma rischia di favorire gli interessi di Trump più che quelli dell’Italia. Critiche che mettono in discussione una scelta che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sul nostro futuro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche alla premier dopo l’accordo Nato sull’aumento delle spese per la difesa. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, attacca duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver accettato l’aumento delle spese militari al 5% del PIL durante il recente vertice Nato all’Aja. Secondo Schlein, si tratta di una scelta che “mette un’ipoteca sul futuro delle prossime generazioni”. “Meloni doveva seguire l’esempio della Spagna”. Secondo Schlein, l’Italia avrebbe potuto rimanere nell’alleanza atlantica senza cedere alla richiesta di aumentare drasticamente la spesa militare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schlein contro Meloni: “Spese militari al 5%? Un favore a Trump, non all’Italia”

In questa notizia si parla di: schlein - spese - meloni - militari

Meloni a Tirana, 2% di spese militari. Schlein insorge - A Tirana, durante il sesto summit della Comunità politica europea, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di destinare il 2% delle spese militari al contesto della guerra in Ucraina, sottolineando l'importanza di un accordo.

La maggioranza: Italia in prima linea per sostenere il cessate il fuoco". Opposizioni preoccupate per l'aumento delle spese militari. #Schlein: "Lavorare... Vai su Facebook

Schlein: Meloni non è in grado di dire di no all'amico Trump; Chi ha ragione sulle spese della NATO tra Meloni, Schlein e Conte; Sull’aumento delle spese militari italiane deciso dalla NATO si stanno dando i numeri.

Schlein: "Meloni non è in grado di dire di no all'amico Trump" - Elly Schlein critica Giorgia Meloni per non aver detto no all'aumento delle spese militari fino al 5% come ha fatto invece la Spagna. Riporta la7.it

Sull’aumento delle spese militari italiane deciso dalla NATO si stanno dando i numeri - Durante il dibattito nell’aula della Camera di lunedì, Elly Schlein ha accusato Meloni di mentire, «perché portare al 5 per cento la spesa militare da noi vorrebbe dire 87 miliardi in più all’anno e ... Secondo ilpost.it