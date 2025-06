Schlein avverte von der Leyen dopo la retromarcia sul greenwashing | I nostri voti non sono garantiti

Elly Schlein lancia un avvertimento deciso a Ursula von der Leyen, sottolineando che i voti dei Socialisti non sono più garantiti e che la direttiva sul greenwashing potrebbe mettere a rischio la stabilità della maggioranza europea. Un monito forte che evidenzia le tensioni crescenti e la volontà di fare sentire la propria voce in un momento cruciale per il futuro della politica ambientale e della coesione tra gli alleati.

La direttiva sul greenwashing rischia di far deflagrare la maggioranza che sostiene il lavoro della Commissione Europea. I Socialisti ribollono e a recapitare un messaggio chiarissimo a Ursula von der Leyen è la segretaria del Pd Elly Schlein: “I nostri voti non sono garantiti e vi assicuro che i nostri voti contano”, ha detto a chi le chiedeva se si sente parte della maggioranza che sostiene la presidente della Commissione e sul rischio che venga meno, anche a causa della retromarcia sul dossier green. “Il nostro gruppo – ha sottolineato – è molto critico in questo momento rispetto ad alcune scelte senza precedenti, compresa quella di aver ritirato una direttiva” sul greenwashing “che stava arrivando alla fine del negoziato al trilogo e so che oggi stesso c’è stato un confronto” a cui ha partecipato “la nostra presidente del gruppo, Iratxe Garcia Perez, che ci raggiungerà qui e sarà anche l’occasione per fare un punto insieme su come reagire a questa decisione della Commissione che scavalca il Parlamento che stava negoziando e che lo fa per un capriccio dei Conservatori sempre rincorsi dai Popolari europei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein avverte von der Leyen dopo la retromarcia sul greenwashing: “I nostri voti non sono garantiti”

In questa notizia si parla di: voti - nostri - schlein - leyen

Festival di Cannes 2025, gara di eleganza tra Isabelle Huppert e Julianne Moore: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della sesta serata - Al Festival di Cannes 2025, intensi scontri di stile tra Isabelle Huppert e Julianne Moore dominano la sesta serata.

#LaVeritàdioggi Già avviato il regolamento di conti interno Il Pd si schianta sui referendum Quorum lontanissimo, affluenza al 30%. Schlein e Boccia provano a cantar vittoria «rubando» i voti sui quesiti ma i riformisti del partito li gelano: «Sconfitta profonda, se Vai su Facebook

Schlein avverte von der Leyen dopo la retromarcia sul greenwashing: “I nostri voti non sono…; ++ Schlein, 'maggioranza Ursula? Nostri voti non garantiti' ++; Ue, il Pd si interroga sul voto con la destra a von der Leyen: “Noi responsabili, ma ora vigileremo”.

Schlein avverte von der Leyen dopo la retromarcia sul greenwashing: “I nostri voti non sono garantiti” - La direttiva sul greenwashing rischia di far deflagrare la maggioranza che sostiene il lavoro della Commissione Europea. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Schlein: “Von der Leyen? Non sentiamo nostra questa commissione Ue, ha virato a destra e noi vigileremo” - Il Fatto Quotidiano - Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla fine della propria relazione al Nazareno ... Riporta ilfattoquotidiano.it