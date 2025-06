Schillaci | Da oggi visibile a cittadini piattaforma liste attesa

Da oggi, grazie alla nuova piattaforma Agenas, i cittadini possono consultare in tempo reale i tempi di attesa per visite ed esami. Una misura trasparente e concreta per migliorare l’accesso alle cure e favorire interventi mirati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato come alcune regioni, come il Lazio, già stiano facendo passi avanti in questo percorso. Un passo importante verso un sistema sanitario più aperto e responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Da oggi alcune parti della piattaforma Agenas per le liste di attesa, sul sito di Agenas, sono visibili ai cittadini che possono così vedere i tempi di attesa per visite ed esami. Inoltre ci sono i dati dalle regioni e quindi possiamo interveire nel merito”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a L’aria che tira su La7. “ Ci sono già esempi virtuosi nelle regioni: il Lazio ad esempio sta abbattendo notevolmente i tempi di attesa, ma anche altre regioni come Piemonte e Liguria. Purtroppo la situazione è ancora a macchia di leopardo, e se a Vicenza una visita dermatologica si fa in pochi giorni al Sud ne sono necessari 180. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Schillaci: “Da oggi visibile a cittadini piattaforma liste attesa”

