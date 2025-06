Schianto tra Audi | due feriti trasportati in ospedale

Un violento schianto tra due Audi si è verificato ieri sera alle 22:30 all'incrocio tra via Gorghi e via Roma a Villanova di Camposampiero, coinvolgendo un’Audi A4 condotta da A.F., 23 anni. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri di Pionca di Vigonza. La scena ha scosso la comunità locale, lasciando tutti col fiato sospeso...

Schianto ieri sera 24 giugno alle 22,30 all'incrocio tra via Gorghi e via Roma a Villanova di Camposampiero. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza si sono scontrate due Audi. La prima, un'Audi A4 condotta da A.F. di 23 anni residente a Santa Maria di Sala.

