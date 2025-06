Schianto terribile in valle | tre in codice rosso all' ospedale

Un intervento d'emergenza senza precedenti. Alle prime luci del pomeriggio di mercoledì 25 giugno, la tranquillità di Giustino è stata sconvolta da un violento incidente tra un’auto e un furgone sulla Statale 239 in Val Rendena. L’impatto devastante ha richiesto l’intervento immediato delle autorità e il trasporto in codice rosso all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento, ma la priorità resta la salute delle persone coinvolte.

Violentissimo incidente quello avvenuto poco prima delle 13:30 di mercoledì 25 giugno a Giustino, in Val Rendena, sulla Statale 239: a scontrarsi, per cause e dinamiche ancora in via di definizione, un’auto e un furgone. L’impatto è stato particolarmente grave, al punto che è stato necessario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - terribile - valle - codice

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

INCIDENTE MORTALE Salgono a quattro le vittime del terribile schianto di oggi a Chieti Gli ultimi drammatici aggiornamenti: https://cityne.ws/gnMLe Vai su Facebook

?? Schianto terribile in valle: tre in codice rosso all'ospedale; Il sorpasso, poi il terribile frontale: la vittima è un uomo di 62 anni, grave un ferito; Scontro fra tre auto e una moto sul ponte Cadore: morto Gianpaolo Zanatta, ex presidente di Venezia Spiagge.

Terribile incidente a Candelo: motociclista in codice rosso - Poco dopo le 17, lungo via per Sandigliano, una moto e un’auto si sono ... laprovinciadibiella.it scrive

Schianto tra una moto e un'auto: centauro in gravi condizioni a Torrette, lunghe code e traffico deviato a Falconara - Corriere Adriatico - FALCONARA Terribile schianto davanti alla raffineria Api tra una moto ed una macchina: il centauro ha avuto la peggio ed è stato trasportato a Torrette in elicottero in codice rosso. Segnala corriereadriatico.it