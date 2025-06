Scavi della legalità Villa dei Misteri restituisce tesori

Nel cuore di Pompei, gli scavi della legalità a Villa dei Misteri rivelano sorprendenti tesori archeologici, restituendo alla comunità un patrimonio prezioso e restaurando la storia. Dopo l’abbattimento di un edificio abusivo, le operazioni di scavo hanno portato alla luce elementi chiave dell’antica villa, tra cui l’ingresso originale, la via Superior e il piano superiore del quartiere servile. Un passo importante verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riprendono gli scavi della legalità nel Parco archeologico di Pompei. A Villa dei Misteri, dopo l’abbattimento di un edificio abusivo sovrastante stanno venendo alla luce, nel settore nord, l’antico ingresso della Villa, la via Superior ovvero il tratto di strada prospiciente l’ingresso e il piano superiore del quartiere servile. Dal lato opposto, è stato messo in luce il muro di contenimento del terrapieno a Est della strada e una cisterna a pianta rettangolare con volta a botte. Di questa scoperta si è parlato in un punto stampa al Parco archeologico. La Villa fu scavata parzialmente da privati nel 190910 ma solo nel 192930 per mano del soprintendente Amedeo Maiuri, lo scavo fu esteso con criteri scientifici, sebbene il grande archeologo non riuscì scavarne il settore nord perché sopra di esso si trovava una casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it