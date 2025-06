Sbatte con l’auto contro un muro e provoca una fuga di gas

Un incidente sulla statale del Brennero a San Giuliano Terme ha scatenato un'azione di emergenza: un’auto si è schiantata contro un muro, provocando una sospetta fuga di gas e attivando simultaneamente allarmi sanitari e di sicurezza. La scena ha visto l’intervento tempestivo di mezzi di soccorso, mentre le autorità lavorano per garantire sicurezza e assistere il ferito. La situazione è ora sotto controllo, ma l’incidente mette in evidenza l’importanza di pronti interventi in casi di emergenza come questo.

SAN GIULIANO TERME – Paura per un i ncidente con sospetta fuga di gas sulla statale del Brennero a San Giuliano, nella frazione di Rigoli. Un’auto è finita contro un muro ed è partito il doppio allarme, sanitario e per l’eventuale problema legato alla fuga di gas. Sul posto è stata inviata un’auto medica da Pisa e l’ambulanza della pubblica assistenza per portare il conducente ferito al pronto soccorso. Per la fuga di gas sono invece arrivati i vigili del fuoco. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: fuga - auto - muro - sbatte

Auto in fuga, inseguimento da Rho ad Arese, poi scontro con la Polizia locale: uomo fermato - Un'auto in fuga ha innescato un inseguimento mozzafiato da Rho ad Arese, culminato in uno scontro con la Polizia locale.

Scappano dal posto di blocco e si schiantano contro un muro: 20enni nei guai; Fuga nella notte tra Squinzano e Casalabate: auto si schianta contro un muro; Volanti inseguono Audi di notte, poi lo schianto nella marina e la fuga finale a piedi.

Perde controllo auto e sbatte contro muro, morta 75enne - Ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro il muro di cinta del cimitero perdendo la vita sul colpo. Lo riporta ansa.it

Auto sbatte contro il muro, ferita una bimba di 15 mesi: l’incidente sulla SP134 - MSN - Sono attimi di preoccupazione per una bimba di 15 mesi, rimasta coinvolta in un violento incidente ... Segnala msn.com