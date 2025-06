Sbatte a terra un bambino all'aeroporto di Mosca il piccolo è in coma | era scappato dalla guerra in Iran

Un gesto sconvolgente scuote l’aeroporto di Mosca: un uomo sotto l’effetto di droghe ha gettato a terra un bambino di 18 mesi, lasciandolo in coma. Il piccolo, in fuga dalla guerra in Iran insieme alla madre, si trova ora in condizioni critiche. La drammatica vicenda evidenzia quanto la vulnerabilità possa colpire anche i più indifesi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa assurda tragedia.

Un uomo di 31 anni, sotto effetto di droghe, ha gettato a terra un bimbo di 18 mesi all’aeroporto di Mosca, causando gravi lesioni. Il bambino, arrivato con la madre in fuga dall’Iran, è in coma. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il bambino era arrivato a Mosca dopo essere fuggito insieme alla madre incinta ai bombardamenti in Iran. La madre stava recuperando il bagaglio. L'uomo, un bielorusso, è stato arrestato.

