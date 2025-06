Sbarcato con la Diciotti migrante nel Cpr di Trapani-Milo per ‘presunta pericolosità’ | Non posso chiamare mia madre

Nel cuore di Trapani, Mohammed Ezet Al Jezar, trentenne egiziano, vive un dramma che svela le contraddizioni di un sistema. Arrestato come presunto scafista e rinchiuso in un CPR, si trova isolato e senza possibilità di contattare la famiglia. La sua storia ci invita a riflettere su come i diritti umani vengano spesso proclamati, ma non sempre rispettati. È fondamentale ascoltare queste voci per cambiare il nostro approccio alle migrazioni e alla giustizia.

La storia di Mohammed Ezet Al Jezar, trentenne egiziano, condannato a sette anni come presunto scafista e adesso in Cpr per presunta pericolosità : "Qui dicono ci siano i diritti umani ma io non li vedo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

