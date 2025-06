sbandieratori da 60 anni mostra e festa

Da oltre sessant’anni, la passione e l’arte dei Sbandieratori uniscono tradizione e spettacolo in una festa che incanta generazioni. Sabato, la nostra comunità si prepara a celebrare questo straordinario traguardo con una manifestazione ricca di emozioni, rivivendo le origini nate dall’intuizione di Renato Tusoni e Marcello Benini. Un’occasione unica per riscoprire l’eredità di un’arte che ha fatto volare i vessilli in tutto il mondo, e continuare a scrivere nuovi capitoli di storia.

Fervono i preparativi per la grande festa in programma sabato organizzata per i 60 anni della Compagnia Sbandieratori e Musici. La Compagnia Sbandieratori e Musici nacque dall'idea del compianto Renato Tusoni con la stretta collaborazione di Marcello Benini, progetto che ha saputo affermarsi e crescere a dismisura portando i vessilli metalliferi a volare nei cieli di tutto il mondo, Dalla Terra Santa alla ex Jugoslavia, in Danimarca, Germania, Lussemburgo, Spagna fino alla lontana Australia ed in Canada. Un viaggio interminabile ricco di esperienze che hanno saputo mettere insieme i protagonisti di un gruppo coeso e pronto ad ogni chiamata in rappresentanza della propria città e dell'Italia.