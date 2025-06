Saviano | Salvini in aula? Mi ha sconvolto perché non si ricordava ometteva Ha balbettato qualcosa… – Video

La giornata in aula ha lasciato tutti senza parole: Roberto Saviano, sotto pressione, ha assistito a Salvini balbettare e dimenticare, un episodio che ha sconvolto il pubblico. L’autore ha poi dichiarato che continuerà a usare l’espressione “ministro della malavita” di Gaetano Salvemini per criticare Salvini, sottolineando l’importanza di difendere la libertà di espressione. Una giornata che segna un punto di svolta nel dibattito pubblico.

“Riutilizzerei l’espressione ‘ministro della malavita’ che è di Gaetano Salvemini: io ritengo di avere tutto il diritto di utilizzare questo paradigma per criticare Matteo Salvini “. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano al termine dell’udienza che lo vede imputato per diffamazione ai danni del ministro Salvini. Parlando dell’audizione in aula del leader leghista, Saviano ha affermato che quella di oggi è stata “una giornata importante perché finalmente Salvini dopo anni è venuto a rendere testimonianza. Mi ha sconvolto – ha aggiunto -. perché non si ricordava, ometteva: ha balbettato qualcosa sulle scorte, che per lui era una valutazione politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Saviano: “Salvini in aula? Mi ha sconvolto perché non si ricordava, ometteva. Ha balbettato qualcosa…” – Video

