Saviano a processo per diffamazione Salvini in tribunale

Oggi al Tribunale di Roma si apre un capitolo cruciale della polemica tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Dopo anni di attese e rinvii, il leader della Lega si presenta come parte offesa in un’udienza che potrebbe segnare un momento decisivo per entrambe le figure pubbliche. La vicenda, iniziata nel 2018, torna sotto i riflettori, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del confronto pubblico.

Al Tribunale di Roma è il giorno del processo per diffamazione contro lo scrittore Roberto Saviano. Matteo Salvini è arrivato in piazzale Clodio. Dopo numerosi rinvii per “impegni ministeriali”, il vicepremier e leader della Lega e vicepremier viene ascoltato oggi dal giudice in qualità di persona offesa nella causa contro l’autore di ‘Gomorra’. La vicenda. La vicenda risale al 2018, quando Salvini, allora ministro dell’Interno, querelò Saviano utilizzando carta intestata del Viminale. Al centro della denuncia, alcune dichiarazioni dello scrittore che, secondo l’attuale ministro delle Infrastrutture, sarebbero andate oltre i limiti del diritto di critica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Saviano a processo per diffamazione, Salvini in tribunale

