Sassuolo su Rugani | il difensore può lasciare Torino dopo il Mondiale per Club

Interessato a Rugani, il Sassuolo punta deciso a strapparlo alla Juventus. Con il Mondiale per Club in corso, il difensore potrebbe presto vivere una nuova avventura in Emilia, sfidando le sue prospettive di rimanere nel progetto bianconero. La trattativa si fa più calda, e i tifosi sognano già un colpo di scena che potrebbe ridisegnare la linea difensiva del Sassuolo nella prossima stagione.

Daniele Rugani è attualmente concentrato sulla fase finale del Mondiale per Club con la maglia della Juventus, ma il suo futuro potrebbe presto prendere una piega inaspettata. Nonostante sia regolarmente inserito nelle rotazioni di Massimiliano Allegri (ora sostituito da Igor Tudor), il difensore centrale classe '94 potrebbe non restare a lungo in bianconero. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Sassuolo si sarebbe già mosso concretamente per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Il club emiliano, fresco di ritorno in Serie A, avrebbe infatti avviato i primi contatti diretti con la dirigenza juventina per sondare il terreno.

