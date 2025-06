Sassaiola tra sbandati all' ora di pranzo in pieno centro

Una tranquilla giornata in centro si è trasformata in un episodio di violenza quando, all'ora di pranzo, i Carabinieri sono intervenuti a Padova per una sassaiola tra sbandati. Scene di caos e tensione hanno sconvolto l’area tra via San Francesco e via Santa Caterina, evidenziando ancora una volta le sfide di sicurezza in città. Le cause della disputa tra gli stranieri coinvolti restano da chiarire, mentre la città spera in un intervento deciso per ripristinare la normalità.

Ancora scene di violenza in città. I carabinieri sono dovuti intervenire ieri 24 giugno all'ora di pranzo in pieno centro a Padova all'incrocio tra via San Francesco e via Santa Caterina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero affrontati più stranieri. Sulle cause della disputa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: pranzo - pieno - centro - sassaiola

Aggressione in pieno centro all’ora di pranzo: 18enne strattonato e minacciato in via Zambonate - Lunedì 19 maggio alle 13:15, nel pieno centro di Bergamo, un 18enne è stato strattonato e minacciato in via Zambonate, mentre tornava a casa.

Sassaiola tra sbandati all'ora di pranzo in pieno centro; La lite degenera in sassaiola, paura e tre feriti in centro a Padova.

È caccia all’uomo in pieno centro: sassaiola e due giovani accoltellati - Nemmeno 48 ore dopo l’accoltellamento di un 19enne nella zona del ponte Coperto, nuova aggressione finita a coltellate in piazza Cavagneria con due feriti, una decina di ragazzi coinvolti ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Brindisi, sassaiola ai danni di un bus carico di passeggeri in pieno centro. ''Solo per caso non ci sono feriti'' - L'episodio nel centralissimo viale Aldo Moro. Da bari.repubblica.it