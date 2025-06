Sarno torna il Baccalà Village | sapori autentici nella nuova edizione estiva firmata Antonio Peluso

Preparati a riscoprire i sapori autentici del Mediterraneo con il ritorno del Baccalà Village, l’evento itinerante ideato dallo chef Antonio Peluso. Dal 27 al 29 giugno 2025 a Sarno, questa tre giorni di gusto, cultura e natura promette un’esperienza unica, celebrando il re dei piatti marittimi: il baccalà. Non perdere l’occasione di vivere un viaggio culinario indimenticabile che coinvolge tutti i sensi…

Sarno (SA), 27–28–29 giugno 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, riparte il tour del gusto targato Baccalà Village, l'evento itinerante ideato dallo chef "scellato" Antonio Peluso, patron della rinomata Locanda del Baccalà di Marcianise. Un'esperienza che unisce cibo, cultura e natura, e che anche quest'anno porterà in scena uno dei grandi protagonisti della cucina mediterranea: il baccalà. La prima tappa del tour si terrà nel suggestivo Parco Fluviale Cinque Sensi, in via Foce 20 a Sarno, da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025, immersi nel verde di un'area picnic attraversata da un ruscello naturale.