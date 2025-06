Sarah Michelle Gellar vuole riportare in vita tutti coloro che sono morti nell’originale per il reboot di Buffy l’ammazzavampiri

Sarah Michelle Gellar mira a riportare in vita tutti i personaggi dell'amatissima serie "Buffy l’ammazzavampiri" nel reboot diretto da Chloe Zao. In una recente intervista con Vanity Fair Italia, l’attrice sogna una rinascita corale, coinvolgendo anche i personaggi morti nell’originale. Un progetto ambizioso che promette di rivisitare il mondo di Buffy in modo innovativo e coinvolgente. Sarà più leggera delle aspettative?

Sarah Michelle Gellar spera in una rinascita corale per il prossimo reboot di “ Buffy l’ammazzavampiri ” diretto da Chloe Zao. In una recente intervista con Vanity Fair Italia, Gellar, che ha interpretato la cacciatrice di vampiri nella serie del 1997, ha affermato di sperare in una massiccia reunion di “Buffy” nel reboot. Ciò significa riportare in vita tutti i personaggi del passato, anche quelli morti nell’originale. “ Sarà più leggera delle ultime stagioni dell’originale “, ha detto Gellar. “ Cercheremo di trovare un equilibrio tra personaggi nuovi e vecchi. Il mio sogno è riportare in vita tutti coloro che sono morti, ma bisognerà fare spazio anche a nuove storie “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sarah Michelle Gellar vuole “riportare in vita tutti coloro che sono morti” nell’originale per il reboot di “Buffy l’ammazzavampiri”

