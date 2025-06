Sara Bluma chi è la nuova fiamma di Can Yaman dopo Diletta Leotta

La coppia ha fatto la prima uscita ufficiale, mano nella mano, in occasione dell’Italian Global Series Festival. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sara Bluma, chi è la nuova fiamma di Can Yaman dopo Diletta Leotta

In questa notizia si parla di: sara - bluma - fiamma - yaman

Mister Movie Can Yaman e Sara Bluma: è Lei la Nuova Fiamma dell’Attore Turco? - Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: Can Yaman e la misteriosa DJ Sara Bluma sono stati catturati insieme, scatenando mille domande tra i fan.

Translate postCan Yaman, il bacio appassionato con Sara Bluma: chi è la Dj nuova fiamma dell'attore https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/can-yaman-il-bacio-appassionato-con-sara-bluma-chi-%C3%A8-la-dj-nuova-fiamma-dell-attore/ar-AA1HjPOR?oc Vai su X

L'attore turco Can Yaman e Sara Bluma, dj di origini algerine con 27mila follower su Instagram, si sono ufficialmente fidanzati. Sul red carpet a Rimini è scattato il bacio Vai su Facebook

Can Yaman, il bacio appassionato con Sara Bluma: chi è la Dj nuova fiamma dell'attore; Can Yaman e Sara Bluma, è nata una nuova coppia: mano nella mano a Rimini; Can Yaman e Sara Bluma, è nata una nuova coppia?.

Can Yaman, il bacio appassionato con Sara Bluma: chi è la Dj nuova fiamma dell'attore - L'attore turco ha ufficializzato la relazione calcando il red carpet dell'Italian Global Series Festival mano nella mano con Sara ... Secondo msn.com

Can Yaman, ecco la fidanzata Sara Bluma ufficializzata all'Italian Global Series di Rimini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Can Yaman, ecco la fidanzata Sara Bluma ufficializzata all'Italian Global Series di Rimini ... Si legge su tg24.sky.it