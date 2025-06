Santa Lucia di Piave al via i lavori per il nuovo asilo nido

Santa Lucia di Piave si appresta a compiere un passo importante verso il futuro: sono iniziati i lavori per il primo “micro” asilo nido del Comune, pensato per accogliere bambini da 0 a 2 anni. Un progetto che rappresenta una grande opportunità per le famiglie locali, offrendo un servizio innovativo e fondamentale. Non...

Nei giorni scorsi a Sarano di Santa Lucia di Piave è iniziato il cantiere per quello che sarà il primo “micro” asilo nido del Comune per bambini da 0-2 anni. Un momento importante volto alla realizzazione di un fondamentale servizio alla cittadinanza mai offerto prima nel territorio comunale. Non. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Santa Lucia di Piave, al via i lavori per il nuovo asilo nido

