Sanità territoriale e Pnrr | confronto ascolto e condivisione tra direzione dell’Asp e Comitato consultivo aziendale

Un momento di grande importanza e coinvolgimento tra l’Asp di Palermo e il Comitato Consultivo aziendale: un'occasione unica per ascoltare, confrontarsi e condividere idee su temi fondamentali come il PNRR e lo sviluppo del territorio. La riunione, svoltasi nell’Aula Formazione di via Carmelo Onorato, ha rafforzato il dialogo tra le parti, avvicinando le strategie alle reali esigenze della comunità. Un passo avanti verso un sistema sanitario sempre più efficace e partecipato.

Un momento di ascolto, confronto e condivisione voluto dal Comitato Consultivo dell’Asp di Palermo con la Direzione aziendale su temi centrali per la salute pubblica e l’evoluzione dell’assistenza sul territorio. La riunione si è tenuta nell’Aula Formazione di via Carmelo Onorato alla presenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

