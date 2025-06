Sanità Schillaci | In Italia 4 milioni con diabete ma molti non sanno di averlo Ssn a rischio

In Italia, quasi 4 milioni di persone convivono con il diabete, molti dei quali ignari del proprio stato di salute. Questo numero crescente rappresenta una sfida cruciale per il nostro sistema sanitario e sottolinea l’urgenza di interventi mirati. Il progetto 'Vulnerabili' si propone di affrontare questa emergenza, dimostrando attenzione concreta verso le patologie croniche e i soggetti più fragili. Solo con azioni condivise possiamo invertire questa tendenza e proteggere il nostro futuro.

(Adnkronos) – "Il progetto 'Vulnerabili' testimonia l'attenzione concreta verso una patologia cronica importante come il diabete e verso i più vulnerabili. In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti affetti da diabete e molti altri sono quelli che non sanno di averlo. Un'incidenza che accomuna tutti i sistemi sanitari e che risulta in costante aumento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: diabete - italia - milioni - molti

Diabete, l'Italia pioniera con la prima insulina settimanale al mondo - L'Italia si conferma pioniera nel settore sanitario con l'approvazione della prima insulina settimanale al mondo.

L’Europa investe 18 milioni per accelerare le terapie cellulari contro il diabete tipo 1. FID è l’unico partner italiano nel progetto IHI, che unisce istituzioni, aziende e fondazioni per una svolta nella cura della malattia. #DiabeteTipo1 #TerapieCellulari #Fondazio Vai su Facebook

Sanità, Schillaci: In Italia 4 milioni con diabete ma molti non sanno di averlo, Ssn a rischio; Un italiano su tre con diabete non sa di averlo, nuovi dati e innovazione al congresso Panorama diabete; Diabete, Sid: in Italia milioni di casi sommersi e cure disuguali | Diabetologia33.

Sanità, Schillaci: “In Italia 4 milioni con diabete ma molti non sanno di averlo, Ssn a rischio” - "Il progetto 'Vulnerabili' testimonia l'attenzione concreta verso una patologia cronica importante come il diabete e verso i ... Riporta tuobenessere.it

Progetto vulnerabili: insulina gratuita per indigenti con diabete, prima iniziativa stabile in italia ed europa - Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico lanciano in Italia il progetto Vulnerabili per garantire insulina gratuita a persone indigenti con diabete, integrando prevenzione pediatrica e supporto so ... Secondo gaeta.it