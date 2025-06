Sanità pubblica la Cgil | Il nuovo contratto svende le professionità chi ha firmato è complice

Sanit224 pubblica, la CGIL denuncia: il nuovo contratto svende le professioni e chi ha firmato si fa complice di questa svendita. La Fp CGIL esprime profondo sconcerto e indignazione per quanto accaduto al tavolo della trattativa del rinnovo del CCNL della Sanità Pubblica 2022-2024. Con amarezza, abbiamo preso atto che Nursing Up, sindacato che fino a ieri condivideva le nostre critiche, ora si allea con decisioni che compromettono il futuro dei lavoratori. È ora di far sentire la nostra voce.

La Fp Cgil esprime "profondo sconcerto e indignazione" per quanto accaduto al tavolo della trattativa per il rinnovo del Ccnl della Sanità Pubblica 2022-2024. "Con amarezza abbiamo preso atto che Nursing Up, sindacato che fino a ieri condivideva le nostre stesse critiche al contratto, definendolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

