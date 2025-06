Sanità pubblica italiana al vertice mondiale secondo Bloomberg

Il sistema sanitario pubblico italiano, acclamato da Bloomberg come il migliore al mondo, rappresenta un patrimonio inestimabile che merita di essere celebrato e condiviso a livello globale. Tuttavia, la sua potenzialità come polo di attrazione del turismo sanitario rimane ancora poco esploitata. L’Italia è l’unico Paese al mondo a disporre di un’agenzia dedicata a questa promozione, un’opportunità unica per rafforzare la nostra immagine e attrarre pazienti da tutto il pianeta.

Roma, 25 giu. (askanews) - Il sistema sanitario pubblico italiano è stato recentemente riconosciuto da Bloomberg come il migliore al mondo. Eppure, questa eccellenza resta poco valorizzata sul piano internazionale, soprattutto in termini di comunicazione e promozione del cosiddetto turismo sanitario, un settore in forte espansione globale che l'Italia non sta ancora sfruttando appieno. L'Italia è l'unico Paese al mondo a disporre di un'agenzia come Agenas, che monitora in modo oggettivo la qualità delle prestazioni sanitarie a livello nazionale. Ogni intervento viene mappato e valutato, senza fare nomi di medici ma solo delle strutture, permettendo un'analisi trasparente e utile per l'orientamento dei pazienti.

In questa notizia si parla di: bloomberg - sanità - pubblica - italiana

