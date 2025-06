Sanità Fp Cgil | Il nuovo contratto svende le professionità chi ha firmato è responsabile

La FP Cgil esprime profondo sconcerto e indignazione per il nuovo contratto sanitario, che svende le professioni e mette a rischio i diritti di chi lavora nella sanità pubblica. Dopo aver condiviso le critiche, il comportamento di Nursing Up, che ha firmato senza tutelare adeguatamente i lavoratori, solleva molte preoccupazioni. È il momento di far sentire la nostra voce e chiedere un trattamento più giusto.

La Fp Cgil esprime "profondo sconcerto e indignazione" per quanto accaduto al tavolo della trattativa per il rinnovo del Ccnl della Sanità Pubblica 2022-2024. "Con amarezza abbiamo preso atto che Nursing Up, sindacato che fino a ieri condivideva le nostre stesse critiche al contratto, definendolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

