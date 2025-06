Sanità ferie bloccate in Liguria L’assessore Nicolò | Con i manager troveremo un’intesa

In un clima di crescente tensione sulla gestione delle ferie bloccate in Liguria, l’assessore Nicolò cerca di rasserenare gli animi e trovare un’intesa con i manager, mentre Bucci preferisce non commentare e si prepara a una riunione in Regione. Le opposizioni intensificano le critiche, rendendo il quadro politico ancora più complesso. Come si evolverà questa delicata situazione?

L'assessore cerca di abbassare i toni dopo la lettera del dg Bordon. Bucci non commenta, presto riunione in Regione. Opposizioni all'attacco.

