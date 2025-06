Sanità cattolica italiana presentata Società Consortile Sette Pani

In un mondo sempre più complesso, la collaborazione tra le strutture sanitarie cattoliche italiane si rivela fondamentale per garantire sostenibilità e qualità. La nuova Società Consortile "Sette Pani", presentata a Roma presso il Palazzo di San Calisto, nasce con l’obiettivo di rafforzare questa sinergia, promuovendo un sistema sanitario più integrato e efficiente. Come ha sottolineato il segretario di Stato, questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un futuro condiviso e solidale.

Roma, 25 giu. (askanews) - Sviluppare la collaborazione e l'integrazione delle strutture sanitarie cattoliche italiane per favorire la loro sostenibilità: è questo l'obiettivo della costituenda Società Consortile "Sette Pani", promossa dalla Pontificia Commissione per le Attività del Settore Sanitario delle Persone Giuridiche Pubbliche della Chiesa, e presentata a Roma, presso il Palazzo di San Calisto. Come ha spiegato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, negli ultimi 25 anni molte strutture sanitarie cattoliche sono state vendute a causa di crisi finanziarie. La Pontificia Commissione è stata istituita dieci anni fa per frenare questa tendenza e ripensare il ruolo della sanità cattolica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

