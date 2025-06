Sangue in zona universitaria Ferito con una bottigliata dopo la lite in piazza Scaravilli

Un’altra notte di violenza scuote la zona universitaria di Bologna, dove un giovane marocchino di 26 anni è stato ferito gravemente durante una rissa in piazza Scaravilli. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e la convivenza nel cuore della città. La tranquillità sembra sfuggire di mano, lasciando spazio a tensioni e timori crescenti…

Ancora un assalto all’arma bianca. Se un coccio di bottiglia può essere definito tale. Ma l’effetto riportato dalla vittima, un marocchino di 26 anni tra i frequentatori abituali di piazza Scaravilli, è stato lo stesso: un taglio profondo, sotto l’ascella, che ha costretto l’uomo a una gita all’ospedale Maggiore, dove è stato trasportato in codice di media gravità per essere ricucito. L’aggressione è avvenuta lunedì sera intorno alle 22,30: stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile tutto sarebbe partito da una banale lite tra connazionali, degenerata a causa dello stato alterato delle parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sangue in zona universitaria. Ferito con una bottigliata dopo la lite in piazza Scaravilli

