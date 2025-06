Sandokan torna in tv | il trailer debutta al festival di Riccione con Can Yaman protagonista

Sandokan torna in TV con un’epica avventura che promette emozioni e colpi di scena. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Riccione, il teaser con Can Yaman nei panni del leggendario pirata ha già conquistato il pubblico. Tra entusiasmo e aspettative alle stelle, la nuova serie si prepara a scrivere un capitolo indimenticabile. La suspense cresce: l’attesa è ormai finita, e presto scopriremo cosa ci riserva questa straordinaria avventura.

Il 24 giugno 2025, durante l’ Italian Global Series Festival di Riccione, è stato presentato in anteprima mondiale il teaser trailer e il poster ufficiale di Sandokan, con Can Yaman nel ruolo del celebre pirata tratto dai romanzi di Emilio Salgari L’attesa anteprima ha catalizzato l’attenzione di un pubblico entusiasta, radunato nella Sala Concordia: Can Yaman, insieme al cast – tra cui Alanah Bloor (Marianna) e Alessandro Preziosi (Yanez) – ha raccontato retroscena di set, la produzione internazionale e le sfide per portare in vita questa saga epica. Il trailer. Le prime immagini mozzafiato: ambientazioni tropicali, battaglie sui mari e atmosfera action con una forte qualità cinematografica (colori caldi, regia curata). 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

