Sandokan torna a solcare i mari | Rai1 rilancia la leggenda tra avventura e passione

Sandokan torna a solcare i mari con un entusiasmo rinnovato: Rai1 rilancia la leggenda tra avventura e passione, affidando il ruolo al carismatico Can Yaman. Un vento di emozione soffia di nuovo sul Borneo, portando le imprese del mitico pirata sotto i riflettori internazionali. La magia della saga di Emilio Salgari rivive in una produzione che promette di incantare vecchi e nuovi fan. La leggenda sta per rinascere: siete pronti a riscoprirla?

Can Yaman l'attore che interpetra Sandokan Un vento di avventura soffia di nuovo sul Borneo: Sandokan, il leggendario pirata nato dalla penna di Emilio Salgari, si prepara a tornare in tv con una produzione internazionale che promette di far rivivere la magia della saga. Dopo il successo planetario della serie del 1976 con Kabir Bedi, Lux Vide — società del gruppo Fremantle — in collaborazione con Rai Fiction, scommette su un nuovo adattamento destinato a lasciare il segno. Un cast internazionale per una leggenda globale. A vestire i panni del carismatico Sandokan sarà il modello e attore turco Can Yaman, già amatissimo dal pubblico italiano.

