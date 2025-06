Sandokan le prime immagini della serie tv con Can Yaman | la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1

Sandokan torna a conquistare il cuore del pubblico italiano, questa volta con Can Yaman pronto a interpretare la leggendaria Tigre della Malesia. Dopo quasi cinquant’anni, il mito rivive in una serie TV tutta nuova, ricca di emozioni e avventure epiche. Un progetto ambizioso che promette di riscrivere le regole del genere e di far sognare anche le nuove generazioni. La leggenda è pronta a ruggire di nuovo: non perdete questa straordinaria avventura!

Serie tv. Era il 1976 quando, sugli schermi italiani, fece la sua comparsa una figura destinata a diventare leggenda: Sandokan, il pirata gentiluomo interpretato da Kabir Bedi, icona intramontabile della televisione italiana. A distanza di quasi cinquant’anni, la Rai e Lux Vide riportano in vita il mito con una nuova serie evento destinata a far parlare parecchio di sé. Una produzione ambiziosa, dal respiro internazionale, che affida il ruolo principale a uno dei volti più popolari del piccolo schermo: Can Yaman. Leggi anche: È la resa dei conti per Gi-hun: tutto quello che sappiamo su “Squid Game 3” Leggi anche: Finite le riprese di “Bridgerton 4”, quando arriva su Netflix: tutte le anticipazioni “Sandokan”: cast, trama, personaggi principali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sandokan”, le prime immagini della serie tv con Can Yaman: la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1

