Sandokan con Kabir Bedi | dove vedere in streaming la miniserie cult del 1976

Se sei un appassionato di classici intramontabili, non puoi perdere Sandokan con Kabir Bedi, l'iconico sceneggiato del 1976 che ha conquistato milioni di italiani. La storia del leggendario pirata malese rivive oggi in streaming: scopri dove rivedere questa pietra miliare della televisione italiana, in attesa della nuova fiction con Can Yaman. Preparati a rivivere emozioni intense e avventure senza tempo: ecco i dettagli.

Sandokan, lo sceneggiato cult del 1976, è disponibile in streaming: ecco dove è possibile rivedere il fenomeno da 27 milioni di telespettatori, in attesa della fiction con Can Yaman. Correva l'anno 1976 quando la Rai trasmise per la prima volta Sandokan, lo sceneggiato in sei episodi andato in onda dal 6 gennaio all'8 febbraio. Un vero e proprio evento televisivo che paralizzò l'Italia, capace di raccogliere davanti allo schermo una media di 27 milioni di telespettatori a puntata, con picchi che superarono i 30 milioni. Un successo straordinario per l'epoca, che trasformò questo prodotto in un vero fenomeno di costume e che oggi è possibile rivedere in streaming, scopriamo come.

A quasi cinquant'anni dall'indimenticabile interpretazione di Kabir Bedi, Rai1 si prepara a riportare in vita il leggendario #Sandokan nella prossima stagione. A vestire i panni del celebre eroe creato da Emilio Salgari sarà #CanYaman, scelto per il ruolo grazie Vai su Facebook

