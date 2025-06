Sancho-Napoli spunta un grande ostacolo | la posizione del club è inamovibile

Il Napoli si prepara ad una rivoluzione sugli esterni offensivi, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente un reparto già di qualità. Tuttavia, spunta un grande ostacolo: la posizione inamovibile del club al 232°, che potrebbe complicare le trattative, incluso il dossier Jadon Sancho. Nonostante le difficoltà, gli azzurri sono decisi a migliorare la rosa, puntando su nuovi talenti che possano alternarsi e portare energia alla squadra. La sfida è aperta, ma il desiderio di innovatione è forte.

Negli ultimi giorni è emerso l'interesse del Napoli per Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea. Tuttavia, l'operazione rischia di sfumare per varie complicanze. Il Napoli è determinato a rivoluzionare il ruolo degli esterni offensivi: oltre a Neres e Politano, pressocché certi della permanenza all'ombra del Vesuvio, gli azzurri vogliono acquistare altri giocatori capaci di alternarsi nelle tre competizioni. Sancho è uno dei nomi graditi, ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Il Napoli si oppone all'ingaggio di Sancho: la conferma di Romano. Come sottolineato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano durante un intervento sul proprio canale YouTube, l'ostacolo principale tra Jadon Sancho e il Napoli è rappresentato dal pesantissimo ingaggio percepito dall' inglese.

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

