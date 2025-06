Sancho-Napoli gelo nella trattativa | cosa sta succedendo

Il Napoli continua a seguire con interesse Jadon Sancho, ma la trattativa sembra aver subito una battuta d’arresto. Nonostante l’attento monitoraggio e l’interesse per l’esterno del Manchester United, i colloqui si sono raffreddati, alimentando incertezza sui possibili sviluppi. La situazione rimane in bilico, mentre il club azzurro valuta alternative, sperando di chiudere presto il colpo Lang e rafforzare ulteriormente la rosa. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, e i tifosi restano in attesa di novità.

Il club azzurro continua a seguire l’esterno del Manchester United, ma i contatti avrebbero subito un rallentamento. Il Napoli resta attivo sul mercato degli esterni offensivi. In attesa della chiusura del colpo Lang, il Napoli monitora anche altre opzioni, tra cui anche Jadon Sancho. A rrivano però novità non del tutto positive al riguardo dall’esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto in diretta a Sky Sport. Sancho, i contatti col Napoli rallentano. Come spiegato da Marchetti, il Napoli aveva inserito Sancho tra le possibili alternative per rinforzare le corsie offensive. I contatti con il Manchester United e l’entourage del calciatore erano stati avviati da tempo, ma la trattativa ha subito una frenata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sancho-Napoli, gelo nella trattativa: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: napoli - sancho - gelo - trattativa

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

Calciomercato venerdì 30 agosto: Osimhen, gelo Napoli-Al Ahli. Inter, ufficiale Palacios. Milan, via Bennacer; CALCIOMERCATO - Il Bologna pensa a Pinamonti. Milan, per l'attacco piace Mitrovic.Torino, piace....

ULTIM’ORA/ Romano: “Sancho è una priorità del Napoli. Prossime ore decisive” - L'inglese è uno degli obiettivi principali degli azzurri ... Lo riporta msn.com

Jadon Sancho: nella trattativa il Napoli è in pole - Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport ha fatto riferimento al Napoli in particolare alla trattativa con il Manchester United per Jadon Sancho Di seguito le sue ... Riporta 100x100napoli.it