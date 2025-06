Sancho Juventus sono ore caldissime | società al lavoro per la chiusura dell’operazione! Formula e cifre | cosa manca per la fumata bianca

Le trattative tra Juventus e Manchester United per Jadon Sancho sono in pieno adrenalina: societá al lavoro, incontri serrati e un futuro che si fa sempre più vicino. La domanda ora è: cosa manca ancora per arrivare alla fumata bianca? Tutti gli aggiornamenti su questa intensa operazione di calciomercato, che potrebbe rivoluzionare il volto della Juventus. Restate con noi per scoprire come si svelerà questa avventura.

Sancho Juventus, ore caldissime: cosa manca per la chiusura! Novità sul futuro dell’esterno inglese. Tutti gli aggiornamenti. Come confermato dal Corriere dello Sport, la Juve stringe per Jadon Sancho. Sono ore caldissime, fatte di contatti e call, con il Manchester United che ha già aperto alla cessione, meglio se a titolo definitivo, mentre i bianconeri preferirebbero un prestito con diritto di riscatto o con obbligo condizionato. L’ostacolo è rappresentato dall’altissimo ingaggio dell’inglese, che percepisce oggi circa 15 milioni. Tuttavia, la società bianconera spinge per anticipare la concorrenza di Napoli (più defilato, in verità), Fenerbahce e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, sono ore caldissime: società al lavoro per la chiusura dell’operazione! Formula e cifre: cosa manca per la fumata bianca

In questa notizia si parla di: caldissime - sancho - juventus - sono

Sancho Juventus, Pedullà rivela: «I bianconeri sono quelli che hanno avuto i contatti più frequenti ma prima dovranno decidere il futuro di questi due giocatori» - Il mercato della Juventus si infiamma con le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà, che svela i contatti frequenti con Sancho e il possibile futuro dei giocatori come Conceicao e Nico Gonzalez.

#Primapagina #Tuttosport 24/06/2025 #KoloMuani #Weah #Mbangula #David #Sancho #Yildiz #Juve #Juventus #Comolli #Tudor #MondialeperClub #JonathanDavid #FIFACWC #Pogba #Jupensiero Vai su Facebook

Sancho Juventus, ore caldissime: cosa manca per la chiusura!; David-Sancho, la Juve si regala la doppietta; Juventus su Sancho, Napoli più defilato! CorSport: offerta dei bianconeri, due aspetti da rivedere.

Sancho Juventus, i bianconeri non mollano! C’è già stata la prima mossa ufficiale? E sulla concorrenza del Napoli… Ultime - Sancho Juventus, i bianconeri non mollano la presa per l’attaccante del Manchester United: tutti gli ultimi dettagli Il nome di Jadon Sancho continua a restare caldo sul taccuino del calciomercato Juv ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus: affondo su Sancho e Jackson, cosa succede - Analisi dettagliata delle strategie di mercato della Juventus su Jadon Sancho e Nico Jackson, con Napoli pronta all’assalto. Si legge su msn.com