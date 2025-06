Sancho Juventus pronto l’affondo dei bianconeri! C’è già il sì del calciatore | ecco cosa manca per la chiusura dell’affare Ultime

La Juventus si fionda con decisione su Jadon Sancho, l’esterno inglese che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Dopo aver ottenuto il sì del giocatore, i bianconeri ora devono stringere i tempi con il Manchester United. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve, portando un nuovo volto di qualità e imprevedibilità in campo. Tutto è pronto: manca solo l’ultimo passaggio per ufficializzare l’affare e rendere Sancho un nuovo talento juventino.

