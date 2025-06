Sancho Juventus c’è ottimismo per l’affare! Dal sì del giocatore a quel nodo legato all’ingaggio | le ultimissime

Il futuro di Jadon Sancho alla Juventus sembra prendere forma, con ottimismo che circola intorno all’affare. Il calciatore inglese del Chelsea potrebbe presto vestire la maglia bianconera, creando un nuovo capitolo nel calciomercato della Signora. La questione principale resta il nodo ingaggio, ma le ultime indiscrezioni fanno sperare in una soluzione positiva. La trattativa si avvicina: cosa riserva il destino di Sancho? Rimanete aggiornati per scoprire gli sviluppi.

Sancho Juventus, c’è ottimismo per l’affare legato al calciatore inglese del Chelsea: tutti i dettagli. Il futuro di Sancho potrebbe essere in bianconero? Le ultime sul possibile affare del calciomercato Juve, le riporta Gianni Balzarini. PAROLE – «Allora, quindi detto di Mbangula e Weah che lasceranno la Juve per una cifra bassa ma forse abbiamo capito l’operazione Sancho. La valutazione sui 25 milioni, ci sarebbe il sì del giocatore ma c’è un problema legato ai soldi. Sancho percepisce 15 milioni, attenzione lordi, netti per l’Italia sarebbero diciamo 8, 7.5. Siamo un po’ fuori dal tetto fissato dalla Juve che se non sbaglio è quello di 6 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, c’è ottimismo per l’affare! Dal sì del giocatore a quel nodo legato all’ingaggio: le ultimissime

In questa notizia si parla di: affare - sancho - juventus - ottimismo

Juventus, Sancho di nuovo nel mirino: oggi il contatto con lo United. Le cifre dell’affare - Juventus e Sancho, un binomio che torna di moda nel calcio mercato. Dopo un anno di silenzio, il nome dell’esterno inglese riemerge prepotentemente, alimentato anche dal contatto tra i bianconeri e lo United.

Sancho alla Juventus con lo SCAMBIO: hanno già detto di sì Cosa sta accadendo https://bit.ly/3G0jPp6 Vai su Facebook

Sancho Juventus, c'è ottimismo per l'affare! Ultime; Juve, Sancho torna di moda: costo 35 milioni. Scambio con Vlahovic?; Juve, Sancho torna di moda: costo 35 milioni. Scambio con Vlahovic?.

Balzarini: “C’è ottimismo per Sancho? Sì, abbastanza, nel senso che…” - Sterzate e controsterzate, come si fa in fondo sulla fascia. Da informazione.it

Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore - L`unica certezza è che il 25enne esterno offensivo di proprietà del Manchester United, ma in prestito al Borussia. Scrive msn.com